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【置業故事】90後專業人士鍾情會德豐品牌　唔睇樓即花626.8萬入市 

股樓投資 17:53 2021/07/20

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部分人買樓會看發展商品牌，近日有位90後專業人士，因鍾情會德豐品牌，在沒有睇樓情況下，購入由會德豐發展的半新盤。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳MONTEREY 6A座高層G室，實用面積約288平方呎，開放式設計，望園景，原開價640萬元，終減價13.2萬元，以626.8萬元易手，實用呎價約21,764元。 

代理續說，買家是90後專業人士，鍾情會德豐品牌，最終在沒有睇樓情況下購入單位，而屋苑現時約有40個放盤，叫價由630萬元起。據了解，原業主於2017年3月，以約422.8萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約204萬元，物業期內升值48%。 

延伸閱讀 

【示範單位】維港滙II享池港雙景　發展商：二期位置、景觀皆最好【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

會德豐地產 私人屋苑 利嘉閣 MONTEREY
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