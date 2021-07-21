【盈喜】新創建股價彈逾8%　預期上財年純利增長不少於295%

▲ 新創建（00659）發盈喜，預期截至6月底止財年，股東應佔溢利。不少於10億元

新創建 （00659） 發盈喜，預期截至6月底止財年，股東應佔溢利不少於10億元，較上財年的2.53億元增長不少於295%。應佔經營溢利為不少於50 億元，按年增長不少於42%。受盈喜消息刺激，新創建周三彈逾8%，高見8.39元。

新創建表示，應佔經營溢利大幅改善主要由於：（1）道路業務組合於2021財年未受到道路免收通行費政策影響，經濟從病毒陰霾下快速復甦，帶動集團的道路組合的整體交通流量積極增長，團道路業務的應佔經營溢利有顯著增幅；（2）間接全資附屬富通保險帶來的應佔經營溢利貢獻強勁增長；（3）策略組合下的策略性投資業務的應佔經營溢利錄得強勁復甦，由於部份投資的相關業務的表現回復，及市場利好帶動多項投資的公平值上升所致。

公司相信，其應佔經營溢利的大幅改善，以及目前穩健的財務狀況對於支持其可持續及漸進式股息政策至關重要。

相關文章：新創建15.7億人幣出售廈門集裝箱碼頭20%股權 完全退出港口相關投資

編輯：區嘉俊

收息股新創建 （00659） 息率逾7厘 現價收集可以嗎？（2021年7月15日）（開聲聽↓）