▲ 【香港失業率】香港失業率跌0.5百分點至5.5% 去年4月來最低

港府公布，香港4月至6月的經季節性調整失業率為5.5%，較前一月失業率跌0.5百分點，連跌4個月；就業不足率就由2.8%跌至2.5%。最新香港失業率5.5%，為2020年2月至4月以來最低，較高峰7.2%回落1.7百分點。

具體數字方面，香港期內總就業人數增加9700人至364.01萬人，同期總勞動人口減少10600人至385.3萬人，失業人數減少20200人至最新21.31萬人。

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港府表示，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。當中與消費及旅遊相關行業－零售、住宿及膳食服務業，期內失業率跌0.9百分點至8.5%。

勞工及福利局局長羅致光稱，勞工市場應會隨着經濟繼續復蘇而進一步改善，消費券計劃亦將有助復蘇，但重申香港社會各界宜積極參與疫苗接種計劃，令經濟復蘇有更穩固基礎。

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