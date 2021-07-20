英國擬9月底起推疫苗證明 打齊針先准入夜店

英國於周一（19日）解除大部分防疫措施，英國民眾急不及待前往夜店等娛樂場所，擁擠人群亦增加新冠肺炎傳染風險。英國解封不足一日，首相約翰遜宣布，從9月底起會要求所有進入人群聚集的場所如夜店等，一律需要出示疫苗接種證明。

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英國解除防疫措施當日午夜，大量民眾在夜店等娛樂場所排隊等待，準備享受無罩狂歡。但措施解封不足一日後，約翰遜（Boris Johnson）對大量民眾聚集表示擔憂。約翰遜表示，18歲或以上民眾9月底開始陸續完成接種，屆時將要求英格蘭進入人群聚集場所如夜店等，民眾將需要出示新冠疫苗接種證明。

約翰遜續指，有35% 18至30歲的年青人未接種疫苗，若他們希望進入人群聚集埸所，必須證明自己已完成接種新冠疫苗。他更向年青人發出呼籲，強調日後可能愈來愈依賴接種疫苗，才能享受生活中某些娛樂及機會。

首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance） 表示，由於夜店等場所容易有密切接觸，因此人群聚集場所發生潛在超級傳播事件的風險更大。他預料，隨著夜店重開，估計新冠肺炎感染病例會持續增加，甚至會出現與夜店有關的新冠爆發群組。瓦蘭斯續指，解除防疫措施允許民眾享有更多社交活動，但伴隨而來即感染風險增加，日均住院人數可能會高於1,000人。

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現時夜店及人群聚集場所只呼籲顧客出示疫苗接種證明、病毒陰性檢測結果等文件，未有強制顧客必須持有證明才能進入場所。

英格蘭服務業界普遍反對約翰遜的決定，服務業組織UKHospitality總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）表示，新疫苗證明措施會對夜店經營者造成沉重打擊，進一步影響停業超過一年的夜店生意，甚至會流失數千個與行業相關的職位。

據悉，英國當局仍在商討需要出示疫苗證明的場所，但目前定為通風有限的場地，例如夜店。

責任編輯：郭麗明