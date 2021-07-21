【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？

▲ 俄羅斯運動員只准以「ROC」（俄羅斯奧委會）名義出戰東京奧運。

東京奧運本周五（23日）開幕，但俄羅斯卻因禁藥問題而被罰停賽。受禁賽令影響，俄羅斯運動員只准以「ROC」（俄羅斯奧委會）名義出戰東京奧運，也無法在東京奧運期間展示俄羅斯國旗和奏出俄羅斯國歌。

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俄羅斯為何被罰停賽？

俄羅斯牽涉體育禁藥風波，遭世界反禁藥組織（WADA）勒令俄羅斯禁賽。國際體育仲裁法庭（CAS）其後將禁賽期由4年減至2年，維持至明年12月16日。

但只要不使用國家名義，俄羅斯運動員仍可角逐奧運會等國際賽事，因此需更改隊名出賽。

隊名ROC有甚麼意思？

「ROC」為俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee）的英文縮寫。由於禁賽令影響，奧委會選擇採用「ROC」的縮寫，是為避免俄羅斯的國家全稱出現在會場上。

另外，ROC運動員身上的隊服不可出現俄羅斯國旗，隊服顔色保留了俄羅斯國旗的紅色、白色和藍色，並改用俄羅斯奧委會標誌代替國旗。

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ROC隊會否播放俄羅斯國歌？

不會。如有ROC隊運動員在東京奧運中摘金，賽場上會改播俄羅斯著名作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）的第一鋼琴協奏曲的節選。

ROC隊的規模會否受影響？

影響料不太大，只有田徑隊和舉重隊規模較過往小。俄羅斯奧委會將派出330多名運動員出戰東京奧運，較上屆奧運參賽人數多出約50人。

而ROC隊最多只可派10名運動員出戰田徑項目，他們必須接受藥物測試紀錄的特別審查，獲世界田聯認可為中立身份運動員才可參賽。

責任編輯：鄭錦玲