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【騰訊股價】騰訊Pokemon合作遊戲《Pokemon UNITE》721登Switch　秋季登手機

股市 17:11 2021/07/20

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【騰訊股價】騰訊Pokemon合作遊戲《Pokemon UNITE》721登Switch　秋季登手機

騰訊 （00700） 去年宣布與Pokemon公司合作，開發類似《英雄聯盟》的MOBA（多人網上戰術競技遊戲）遊戲《Pokemon UNITE（寶可夢大集結）》。《Pokemon UNITE》將會在7月21日起在任天堂遊戲機Nintendo Switch 登場，並已經接受預先下載，公司稱今年秋季在手機平台推《Pokemon UNITE》。

《Pokemon UNITE》屬5對5的團隊策略對戰遊戲，是騰訊與傳統日本遊戲廠商合作的首批產品。大和資本本周報告預計，《Pokemon UNITE》可於9月在手機平台推出，而騰訊和光榮合作的《真三國無雙霸》手遊就會在今年8月推出。

據以往資料，玩家可在Switch及手機平台玩該款遊戲，同時支援跨平台連線對戰，但Switch 平台購入的代幣不可在手機平台使用。

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編輯：麥德銘

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