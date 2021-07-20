【三桶油】OPEC+增產、疫情反覆 國際油價未止跌 「三桶油」受壓

石油出口國組織及其盟友（OPEC+）部長早前據報已經初步達成增產協議，加上疫情反覆，導致國際油價持續下跌，倫敦布蘭特期油最新報每桶68.51美元，兩日累跌6.9%，紐約期油每桶報66.5美元，兩日累跌7.4%。「三桶油」被拋售，中石油（00857）跌3.6%；中石化（00386）跌2.7%；中海油（00883）跌1.8%。

OPEC+於周日（18日）發表聲明，同意從8月起增加石油供應，至年底將增加每日200萬桶，以遏制油價升勢，並計劃在明年9月之前，在市場條件允許的情況下，取消每日580萬桶的減產。

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記者：郭秀慧