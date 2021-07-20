【颱風假】台灣在家工作不能放「颱風假」　香港可以嗎？

▲ 近日颱風逐漸逼近，疫情下在家工作成新常態，上班族能否如常放「颱風假」？（資料圖片）

近日颱風逐漸逼近，疫情下在家工作成新常態，上班族能否如常放「颱風假」？台灣仍維持第三級疫情警戒，不少人在家工作，勞動部表示，在家工作因為沒有出門的必要，不可以颱風為由拒絕上班。在香港，勞工處則並未有直接談及在家工作能否享有「颱風假」。

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據台灣媒體報道，勞動部表示，「颱風假」並不是真的放假，而是避免在惡劣天氣下，僱員出門上班途中遇上危險，因此在家工作沒有人身安全的風險，颱風期間可以正常提供服務的話，便應如常工作。如果僱員堅持要放「颱風假」，僱主可視為曠工。

勞動部建議，在颱風尚未來臨之前，勞資雙方可提前協商當天在家工作者是否照常上班。如果在實務上無法提供服務，也應由勞資雙方協調，如在家工作者平時需要與辦公室內的同事聯繫業務，但颱風令同事無法前往辦公室，連帶影響在家工作者也無法工作。

至於香港，勞工處發言人今日（20日）只提醒，僱主應在熱帶氣旋或暴雨警告取消後，考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。「僱員如遇到實際困難而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒個別僱員的情況而作出彈性的處理，如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。」

此外，勞工處提醒，僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因八號熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效期間，或超強颱風後的「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。

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責任編輯：朱悅瀅