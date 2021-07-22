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【銀色債券】銀債正式開賣 4券商共獲逾4.8億元認購額（第四版）

Hot Talk 18:11 2021/07/22

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銀債今日開始發售

銀色債券開售踏入第3天，面對港股波動市況，市料挾持3.5厘保證年息的銀債勢頓變避風港，銀行與券商齊報捷，丁財兩旺，券商方面，4間券商合共接獲約1517名客戶申請，累計金額約為4.85億元。包括耀才證券（01428）行政總裁許繹彬表示，約有400名客戶，認購金額近3.3億元。輝立證券新股認購部市場高級推廣主任劉敏初透露，銀債吸客270人、以及吸金逾5000萬元，至今有10張重注抽100萬元的大飛。

另外，信誠證券聯席董事張智威今午回應本報查詢指，銀債至今吸客約527人，吸資約5500萬元。致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，截至周四（7月22日）下午約4時，該行認購金額巳超越上年，暫為5000萬元，打破上年的4300萬元。且吸客320人，也破頂，比去年多40%。平均申購額則為16萬元（即16手、每手1萬元），最大飛有兩張，齊為100萬元。

至於首天認購反應方面，4間券商首天合共接獲約1017名客戶入票，共斥資約3.87億元，包括耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，接獲380名客戶合共認購近3億元，當中有8張大飛。綜合專家預期，銀債最終發行額將加碼至上限300億元。

輝立證券新股認購部巿場高級推廣主任劉敏初今晚回應本報查詢指，已有170名長者合共認購約3200萬元，最大飛是100萬元。

信誠證券聯席董事張智威剛回應指，首日銀債約吸客337人，吸金逾3500萬元，且建議有閒資的老友記至少申請10手（每手1萬元）。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，首日接獲逾130人入票，涉資2000萬元，其中有兩張大飛，各自下注100萬元。

銀行券商齊推銀債認購優惠，詳情可按下圖了解

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新一批銀債的認購年齡降至60歲，令合資格的長者增至200萬人，難免令銀行與券商爆搶客戰，而周一（19日）券商已接獲意向客戶有意認購，包括信誠證券暫吸客約256人、申購額約3000萬元，輝立約90人預留2000萬元金額。

輝立證券新股認購部市場高級推廣主任劉敏初周二（20日）晚回應本報查詢指，旗下有興趣抽銀債的客戶，主要透過現金落注，平均下注額約10萬元，最大飛暫為100萬元。

認購銀債前，留意專家4大建議【下一頁

致富郭家安認為，現市況定存息持續低企，股市又波動，若長者有閒資在手，宜重注申請20手（每手1萬元）銀債，博每手3年保本賺息1050元，且料今年俗稱長者iBond的銀債丁財兩旺，無論是認購人數、以及申請額有望破紀錄創新高。

目前一年港元定存息最高只是0.7厘，呈雙冠王，由港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）牽頭的虛銀天星（Airstar Bank）提供。業界又指，若長者盡用閒資大額抽銀債，博銀行稍後再搶向隅資金的商機，提供特惠息，屆時有望賺到盡。

統計處剛公布6月份通脹，整體消費物價指數（CPI）僅升0.7%，遠遜市場預測的0.8%及1.2%升幅，亦較5月份有所回落。而日前周國昌亦預計，銀債3.5厘保底息可能會跑贏本港通脹，因市場預計未來3年或僅升約1.5%到2%。

相關文章：【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）

【銀色債券】3.5厘高息銀債60歲都可以買、獲分手數勢勝iBond　認購銀債5大不可不知

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

退休組合 銀色債券 通脹債券 通脹 債券

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