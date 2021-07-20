【銀色債券】銀債正式開賣 耀才首日接獲近3億元認購

▲ 銀債今日開始發售

銀色債券今天（7月20日）正式開賣，面對港股連跌兩日，市料挾持3.5厘保證年息的銀債勢頓變避風港，4間券商首天合共接獲約1017名客戶入票，共斥資約3.87億元，包括耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，接獲380名客戶合共認購近3億元，當中有8張大飛。

輝立證券新股認購部巿場高級推廣主任劉敏初今晚回應本報查詢指，已有170名長者合共認購約3200萬元，最大飛是100萬元。信誠證券聯席董事張智威剛回應指，首日銀債約吸客337人，吸金逾3500萬元，且建議有閒資的老友記至少申請10手（每手1萬元）。致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，首日接獲逾130人入票，涉資2000萬元，其中有兩張大飛，各自下注100萬元。專家預計今年銀債遭搶購，即使政府把發行額加碼至240億元，專家預計仍未能滿足避險族所需，料最終增至上限300億元。

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銀行方面，滙豐發言人表示，政府推出最新一批的銀色債券今日開始接受認購，在年息率不少於3.5厘，以及合資格認購的年齡由65歲降至60歲所帶動下，滙豐接獲的認購金額及宗數都創出開售首日的新高。同時，愈來愈多客戶轉向數碼渠道申請，經數碼渠道申請的比重較去年同期上升超過10個百分點。工銀亞洲今晚回應本報查詢指，銀色債券的首日認購反應熱烈，亦收到不少客戶查詢。截至目前，開售首日的總認購人數，較去年首日上升近2倍，總認購金額增長亦近2倍。其中最高認購金額超過250萬元（即250手），每人平均認購金額約為34萬元（即34手）。恒生（00011）也指首天認購金額及人數皆有增長，當中60歲至64歲的申請人約佔四成。

此外，中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌今晚指，該行全日的認購人數較去年增加六成，接獲逾1萬宗申請，平均認購25手。最終預計今年整體或有20萬人認購，總金額達600億元創新高。而周國昌今早出席電台節目指，預計今年銀債反應熱烈，而參考去年最多獲派14手計，建議長者申請10至20手，而該行提供銀債認購服務，費用基本是全免。

另外，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉透露，銀債反應熱烈，無論認購人數及金額較去年首日有所增加，平均申購額22萬元。招商永隆更指首天認購人數及金額較去年倍增，人均申購額近42萬元。招商永隆銀行表示，今日平均每名客戶認購金額接近港幣42萬元，首天認購金額及人數均較2020年增長超過1倍。信銀國際在銀債的最大金額為100萬元，平均入注30萬元。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示：「今次銀債首日認購的反應較去年熱烈，由於銀髮族普遍較傾向穩定收益，在資產配置上會考慮較低風險投資。再者，在持續低息及不確定的投資環境下，由政府發行的銀債，仍能提供最少3.5厘保證息率, 較現時市場上定存利息為高。今年的認購門檻首次由65歲降低至60歲，發行額亦由去年150億港元提升至240億元，申請人數及認購金額預期將有所增加。相信今次銀債認購反應亦將會持續熾熱，可望創歷年新高。」



新一批銀債的認購年齡降至60歲，令合資格的長者增至200萬人，難免令銀行與券商爆搶客戰，而昨天券商已接獲意向客戶有意認購，包括信誠證券暫吸客約256人、申購額約3000萬元，輝立約90人預留2000萬元金額。

輝立證券新股認購部市場高級推廣主任劉敏初昨晚回應本報查詢指，旗下有興趣抽銀債的客戶，主要透過現金落注，平均下注額約10萬元，最大飛暫為100萬元。

認購銀債前，留意專家4大建議【下一頁】

致富郭家安認為，現市況定存息持續低企，股市又波動，若長者有閒資在手，宜重注申請20手（每手1萬元）銀債，博每手3年保本賺息1050元，且料今年俗稱長者iBond的銀債丁財兩旺，無論是認購人數、以及申請額有望破紀錄創新高。

港元1個月拆息7連跌，昨已失守0.08厘，乍現0.07厘約11年新低，而目前一年港元定存息最高只是0.7厘，呈雙冠王，由港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）牽頭的虛銀天星（Airstar Bank）提供。業界又指，若長者盡用閒資大額抽銀債，博銀行稍後再搶向隅資金的商機，提供特惠息，屆時有望賺到盡。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪