【銀色債券】銀債正式開賣 券商首日接兩張百萬元大飛

▲ 銀債今日開始發售

銀色債券今天（7月20日）正式開賣，面對港股連跌兩日，市料挾持3.5厘保證年息的銀債勢頓變避風港，信誠證券聯席董事張智威剛回應指，首日銀債約吸客337人，吸金逾3500萬元，且建議有閒資的老友記至少申請10手（每手1萬元）。致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，首日接獲逾130人入票，涉資2000萬元，其中有兩張大飛，各自下注100萬元。專家預計今年銀債遭搶購，即使政府把發行額加碼至240億元，專家預計仍未能滿足避險族所需，料最終增至上限300億元。

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新一批銀債的認購年齡降至60歲，令合資格的長者增至200萬人，難免令銀行與券商爆搶客戰，而昨天券商已接獲意向客戶有意認購，包括信誠證券暫吸客約256人、申購額約3000萬元，輝立約90人預留2000萬元金額。

輝立證券新股認購部市場高級推廣主任劉敏初昨晚回應本報查詢指，旗下有興趣抽銀債的客戶，主要透過現金落注，平均下注額約10萬元，最大飛暫為100萬元。

認購銀債前，留意專家4大建議【下一頁】

致富郭家安認為，現市況定存息持續低企，股市又波動，若長者有閒資在手，宜重注申請20手（每手1萬元）銀債，博每手3年保本賺息1050元，且料今年俗稱長者iBond的銀債丁財兩旺，無論是認購人數、以及申請額有望破紀錄創新高。

港元1個月拆息7連跌，昨已失守0.08厘，乍現0.07厘約11年新低，而目前一年港元定存息最高只是0.7厘，呈雙冠王，由港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）牽頭的虛銀天星（Airstar Bank）提供。業界又指，若長者盡用閒資大額抽銀債，博銀行稍後再搶向隅資金的商機，提供特惠息，屆時有望賺到盡。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪