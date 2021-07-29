【銀色債券】銀債周五截止認購最後召集 4券商共獲近7.1億元認購額（第八版）

▲ 銀債周五截止認購

銀債開賣進入倒數，明天（7月30日）下午2時截止認購，港股近日走勢相當波動，相反俗稱長者iBond的銀債，挾持3.5厘保底息，逆市勁吸金，除了滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）等大行相繼表示，銀債丁財兩旺破發鈔行的歷史紀錄外，券商連日也有顯著進帳。

4間券商在銀債累計吸納逾7.0988億元，共吸客逾4060人，包括耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬周四說，未有受到股災影響，至今銀債的認購額逾3.8億元，申請人逾兩千名。

信誠證券聯席董事張智威表示，該行提早於周四（29日）為長者iBond截票，至今共接獲約620名客戶申請，認購總額約8200萬元。此外，致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，因銀債反應踴躍，為方便最後衝刺的長者，現把截止時間由本來於周四中午截飛，順延至周五早上9時，至今吸客約912人，吸金逾1.4688億元，當中有5張是大飛，為分配上限100萬元，而今年銀債申購成績打破該行歷來紀錄。

再有券商在銀債的銷售成績突破逾億元，輝立證券新股認購部市場高級推廣主任劉敏初剛回應本報查詢時透露，今天在長者iBond的吸資驟增超逾1000萬元，累計認購總額約1.01億元，總申請人數約528人。另方面，iBond（04246）今天曾創上市新高104元，據經濟通的數據顯示，官債在港交所（00388）的收市價報103.95元。

至於首天認購反應方面，4間券商首天合共接獲約1017名客戶入票，共斥資約3.87億元，包括耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，接獲380名客戶合共認購近3億元，當中有8張大飛。綜合專家預期，銀債最終發行額將加碼至上限300億元。

銀行券商齊推銀債認購優惠，詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

新一批銀債的認購年齡降至60歲，令合資格的長者增至200萬人，難免令銀行與券商爆搶客戰，而周一（19日）券商已接獲意向客戶有意認購，包括信誠證券暫吸客約256人、申購額約3000萬元，輝立約90人預留2000萬元金額。

輝立證券新股認購部市場高級推廣主任劉敏初周二（20日）晚回應本報查詢指，旗下有興趣抽銀債的客戶，主要透過現金落注，平均下注額約10萬元，最大飛暫為100萬元。

認購銀債前，留意專家4大建議【下一頁】

致富郭家安認為，現市況定存息持續低企，股市又波動，若長者有閒資在手，宜重注申請20手（每手1萬元）銀債，博每手3年保本賺息1050元，且料今年俗稱長者iBond的銀債丁財兩旺，無論是認購人數、以及申請額有望破紀錄創新高。

目前一年港元定存息最高只是0.7厘，呈雙冠王，由港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）牽頭的虛銀天星（Airstar Bank）提供。業界又指，若長者盡用閒資大額抽銀債，博銀行稍後再搶向隅資金的商機，提供特惠息，屆時有望賺到盡。

統計處剛公布6月份通脹，整體消費物價指數（CPI）僅升0.7%，遠遜市場預測的0.8%及1.2%升幅，亦較5月份有所回落。而日前周國昌亦預計，銀債3.5厘保底息可能會跑贏本港通脹，因市場預計未來3年或僅升約1.5%到2%。

相關文章：【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）

【銀色債券】3.5厘高息銀債60歲都可以買、獲分手數勢勝iBond 認購銀債5大不可不知

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪