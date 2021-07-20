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【山寨版Airpods】8成來自中國　美海關檢獲36萬對山寨版Airpods

科技 17:07 2021/07/20

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蘋果（Apple）自2016年推出無線藍牙耳機AirPods不久，市場就出現不少山寨版AirPods。據外媒報道，美國海關近日破獲的山寨版AirPods與其他山寨版無線耳機的數量刷新紀錄，在過去９個月共查獲了36萬對山寨版無線耳機，總價值以零售價來計算，突破6,200萬美金（約4.8億港元）。

據美國海關和邊境保護局最新報告指，進入美國的所有山寨產品中，有8成來自中國大陸或香港。美國海關又表示，隨著蘋果的耳機等產品普及，在過去5年中，查獲量增加了50%。

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至於怎樣發現山寨AirPods，用戶可以在Apple官網檢查序列號；留意耳機頂端，揚聲器與旁邊的圓圈是否對齊在同樣的水平；Airpods底部的收音咪接近圓形，而非橢圓形；檢查充電接口的的金屬輪廓；以及充電盒表面上鉸鏈的分割方式、文字印刷。

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責任編輯：張寶燕

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