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【旅遊氣泡】新加坡收緊防疫至二人限聚　港府推遲至8月底檢視旅遊氣泡

Hot Talk 17:03 2021/07/20

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港府表示，現時未具備啟動星港旅遊氣泡的條件，雙方同意8月底再檢視下一步安排。

星港旅遊氣泡兩度延遲，香港政府表示，基於近日新加坡的確診個案上升，現時並未具備條件啟動「航空旅遊氣泡」，雙方同意於8月底，視乎新加坡實施加強抗疫措施的成效和全球的情況，檢視下一步安排。

新加坡擬棄用「旅遊氣泡」一詞　仍希望與港恢復旅遊【下一頁】

新加坡衛生部長王乙康早前表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，並考慮放棄「旅遊氣泡」一詞，因氣泡往往會爆破，認為名稱太脆弱。

新加坡近期出現卡拉OK及魚販大型傳播群組，昨日新增163宗本地感染個案，創下11個月以來新高。王乙康指，由於新冠肺炎病例大增，自22日起將再次收緊防疫措施，包括暫停餐廳內用和禁止三人以上聚會。

新加坡在6月21日開放餐廳內用，每組顧客最多兩人，7月12日放寬至5人，但隨著疫情惡化，19日起收緊為兩人，如今再禁止堂食。新加坡會在未來幾天宣布疫情扶持計劃，並在兩周後評估新的限制措施。

相關文章：

【旅遊氣泡】港府：下月初與新加坡檢視「旅遊氣泡」目標啓航日期

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編輯：陳健婷

 

疫情 香港 旅遊氣泡 新冠肺炎 新加坡

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