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【有相睇】屯門大興花園上車盤　連裝修呎價都係1.3萬

股樓投資 17:01 2021/07/20

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市區盤樓價普遍較貴，令許多上車客感煩惱。不過，新界區仍有價格低水的選擇，若不介意地點稍遠，或可考慮在「大西北」尋寶。美聯黃瑞麟表示，屯馬線開通，帶動區內二手交投，日前該行促成一宗屯門大興花園成交，一個高層2房單位獲首置客承接，涉資593萬元。

成交單位為大興花園二期1座高層F室，實用面積約447平方呎，2房間隔，向西北望樓景。黃瑞麟稱，客人為外區上車客，有感樓價持續向上，故加快入市步伐，鍾情上址間隔實用，附雅致裝修，考慮不久決定承接。原業主上月開價約600萬元放售，數度議價後以593萬元成交，折合實用呎價約13,266元。

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據了解，原業主於2015年8月份以約400萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約193萬元，升值約48.3%。資料顯示，大興花園位於屯門震寰路11號，屋苑優點為交通方便，鄰近港鐵屯門總站，另設多線村巴、巴士及專線小巴直達市區，此外屋苑鄰近卓爾廣場等市中心購物地點，社區生活相對便利。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 大興花園 屯門

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