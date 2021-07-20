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越南疫情嚴峻致鞋廠停產　Nike等品牌或面臨斷貨危機

商業 20:00 2021/07/20

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Nike有49%的貨物來自越南，該品牌在當地生產的運動鞋或會斷貨。

越南疫情再度爆發，許多工廠被迫暫時停工以避免人群聚集。標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）旗下供應鏈研究機構Panjiva日前發表最新分析報告，指運動品牌Nike有49%的貨物來自越南，意味著該品牌在當地生產的運動鞋或會斷貨。

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據悉，Nike在越南主要與兩家供應商合作，包括南韓製鞋商Changshin Vietnam及寶成旗下越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）。惟兩家工廠相繼因當地疫情嚴峻而停工，趕不及按照原定進度生產運動鞋。當中寶元鞋廠預計停工將長達10天，而其客戶眾多，包括Nike、adidias等國際運動品牌。

根據該品牌於2020年時提供的數據所示，它近五成的運動鞋生產均由其位於越南的合約製造商負責。越南疫情久未回落雖致Nike面臨斷貨問題，但該企強調，將以合作夥伴旗下員工的健康為最先考慮因素。＇

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責任編輯：陳泳如

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