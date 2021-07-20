【素食商機】真菌蛋白Nature's Fynd完成3.5億美元C輪融資　馬雲蓋茨貝索斯跟投

▲ 【素食商機】真菌蛋白Nature's Fynd完成3.5億美元C輪融資 馬雲蓋茨貝佐斯跟投

美國真菌蛋白Fy研發商Nature's Fynd宣布，完成3.5億美元C輪融資，由軟銀願景基金二期領投，馬雲、比爾蓋茨 （Bill Gates）、亞馬遜創辦人Jeff Bezos等現有投資者的持續支持，黑石集團、Balyasny、高瓴投資、EDBI、SK Inc.及Hongkou等新投資者也有參與Nature's Fynd最新融資。

Nature's Fynd稱，完成融資後資產值增至逾5億美元。

Nature's Fynd表示，研究和製造「Fy」是通過發酵技術，使用NASA於黃石國家公園進行的微生物研究，以傳統農業所需的一小部分土地、水和能源，便能培育出用途廣泛且營養價值高的真菌蛋白，成為肉類和乳製品替代品。

公司表示，今年年初推出Fy 早餐組合，包括非乳製的忌廉芝士和無肉的早餐肉餅，目前已在芝加哥聯合牲畜飼養場建設廠房，採用最先進的機器人技術及自動化設施進行商業規模培育，期望於2022年將Fy品牌食品帶給美國消費者，並逐步擴展至亞洲等地區。

Nature's Fynd也預計將於今年內在指定零售商推出Fy無肉和無奶產品。

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編輯：麥德銘