  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【素食商機】真菌蛋白Nature's Fynd完成3.5億美元C輪融資　馬雲蓋茨貝索斯跟投

Hot Talk 16:54 2021/07/20

分享：

【素食商機】真菌蛋白Nature's Fynd完成3.5億美元C輪融資　馬雲蓋茨貝佐斯跟投

美國真菌蛋白Fy研發商Nature's Fynd宣布，完成3.5億美元C輪融資，由軟銀願景基金二期領投，馬雲、比爾蓋茨 （Bill Gates）、亞馬遜創辦人Jeff Bezos等現有投資者的持續支持，黑石集團、Balyasny、高瓴投資、EDBI、SK Inc.及Hongkou等新投資者也有參與Nature's Fynd最新融資。

Nature's Fynd稱，完成融資後資產值增至逾5億美元。

Nature's Fynd表示，研究和製造「Fy」是通過發酵技術，使用NASA於黃石國家公園進行的微生物研究，以傳統農業所需的一小部分土地、水和能源，便能培育出用途廣泛且營養價值高的真菌蛋白，成為肉類和乳製品替代品。

公司表示，今年年初推出Fy 早餐組合，包括非乳製的忌廉芝士和無肉的早餐肉餅，目前已在芝加哥聯合牲畜飼養場建設廠房，採用最先進的機器人技術及自動化設施進行商業規模培育，期望於2022年將Fy品牌食品帶給美國消費者，並逐步擴展至亞洲等地區。

Nature's Fynd也預計將於今年內在指定零售商推出Fy無肉和無奶產品。

相關文章：

【可持續發展】大家樂推「招牌焗素豬扒飯」　冀年輕化品牌

【植物肉】OmniFoods產品降價22%　OmniPork新豬肉減價後與真豬肉看齊

【李嘉誠有份】植物肉商Impossible Foods美國再減價兩成　香港零售價未來亦有雙位數減幅

編輯：麥德銘

可持續發展 芝加哥 貝索斯 比爾蓋茨 馬雲 美國太空總署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）