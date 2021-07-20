【恒大危機】 恒大湖南項目獲准恢復預售 內房震盪未停 20隻股全日走勢一覽

內房中國恒大(03333)陷入財務危機，旗下一度獲發禁售令的兩湖南項目今日獲撤回。湖南省邵陽市住建局14日發布通知，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目、恆大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款。不過，在有關通知被傳媒曝光不足一日，該局即在今日再發通知，決定恢復上述兩地產項目的預售許可、網簽備案、預售資金撥付。雖然危機降溫，恒大全日仍急挫10.2%報7.37元。

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邵陽市住建局今日的通知提及，邵陽市鹿山房地產開發有限公司和邵陽市億達房地產開發有限公司積極整改，已將恒大華府、恒大未來城項目2021年1至7月商品房銷售收入未進入監管帳戶的1.28億元人民幣歸集到當局主定的監管帳戶，並承諾按揭部分在放款後按規定規集到監管帳戶。根據邵陽市住建局早前的公告，今年以來截至7月13日，恒大未來城項目銷售商品房成交金額2.9億元人民幣，但進入監管帳戶金額僅1.06億元人民幣。恒大華府項目成交金額2.38億元人民幣，進入監管帳戶金額只有約1,700萬元。

內房板塊今日續受恒大事件影響。當中20隻內房股全日走勢如下：

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