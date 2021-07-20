CNN計劃明年第一季推CNN+ 提供8至12小時原創節目 進軍串流媒體平台

近年，串流媒體如Netflix、Disney+、Amazon Prime Video等在世界各地冒起，吸引不同媒體公司爭相推出以吸納更多用家。美國電視台頻道CNN早前宣布將推出「CNN+」的串流媒體服務。有關服務將於2022年第一季度推出，每天提供8至12小時的原創節目。

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CNN母公司WarnerMedia新聞與運動部門總經理兼CNN Worldwide總裁Jeff Zucker表示，CNN在1980年發明了有線新聞，在1995年定義了綫上新聞，現時正擴大新聞的版圖，在2022年推出直接面向消費者的串流媒體訂閱服務，以嶄新的方式擴大CNN品牌的影響力和範圍。Jeff Zucker又指，電視仍然是CNN工作的核心。

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雖然數以千萬計的人通過訂閱有線或衛星電視套餐來觀看CNN，但近年來不少有線和廣播網絡都因串流媒體而受到衝擊。不過，CNN不能僅僅通過串流媒體銷售其當前的直播節目，因為CNN每年產生超過10億美元的利潤，主要都是來自有線電視訂戶費用和廣告。因此，CNN正在其現有電視軌道旁邊建設一條串流媒體的軌道，為需要額外節目的現有有線電視客戶和沒有有線電視的客戶提供服務。

目前CNN尚未透露服務的實際費用。據悉，他們仍在商討有關價格，並表示此服務將不含廣告，惟它將暫時在美國推出。另外，CNN亦預計將在未來6到9個月內招聘450名員工以支援該服務的運作。

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責任編輯：羅浩濂