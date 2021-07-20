【異動股】百得利再急升一成連升第3日　上市4日已較上市價升75%

百得利控股(06909)今日一度再飆升15.3%，見8.07元創新高，收市仍升10%。集團為中國汽車經銷服務供應商，7月14日以招股價4.4元上市，高位比招股價累飆83.4%，今日收市仍升75%。

百得利之前公布招股結果，公開發售共錄得7萬人認購，超額認購42.92倍，國際發售部分超額認購1.28倍。一手中籤率18%，抽20手（20,000股）可穩獲一手。

集資所得75%資金預計主要用作通過內部增長及選擇性收購擴大經銷店網絡，10%預計將主要用於現有4S經銷店的裝修，5%預計將主要用於改良及升級信息技術系統，10%預計將用作營運資金及一般公司用途。

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