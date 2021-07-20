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【明賺實蝕】上環聚賢居3年帳面僅賺5萬元　料實蝕逾80萬

股樓投資 16:45 2021/07/20

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樓市市旺，但豪宅市場不時有業主以微薄利潤賣樓，甚至錄得蝕讓個案。中原陳振裕透露，上環聚賢居有業主將物業轉手，帳面只微賺5萬元。

成交單位為聚賢居2座中低層F室，實用面積628平方呎，3房間隔，望開揚城市景。業主以1,580萬元將單位易手，折合實用呎價25,159元。

陳振裕指，買家屬於用家。原業主於2018年6月以1,575萬元買入單位，持貨剛滿3年，帳面獲利僅5萬元。惟若算上代理佣金及印花稅等費用，料原業主實際損失逾80萬元離場。

延伸閱讀︰【有相睇】趕移民平賣就腳市區盤　即吸4組客搶貨　終低估價5%沽出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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