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【名人理財】前港姐冠軍張嘉兒變身知名親子KOL 逆市下開網店 專攻母嬰用品

理財智慧 11:00 2021/07/21

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與普通香港人一樣，張嘉兒於公屋長大，直至9歲時舉家移民加拿大。她在加拿大渡過了小學及中學時期，並入讀著名學府英屬哥倫比亞大學，取得營養學系學士資格。回流香港後，張嘉兒參加了2007年的香港小姐選舉。提到自己當初參選港姐的原因，她說：「參加港姐也只是挑戰自己，一個年輕女孩抱着甚麼都挑戰的心態而已。」沒料到最後她勇奪冠軍，同年她還獲得世界小姐的《完美愛心小姐》的獎項及擠身前16名，翌年獲得國際中華小姐亞軍。卸任後的張嘉兒加入了無綫電視，還曾擔任北京奧運主播，接拍了不少電視劇，形象十分「入屋」。

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雖然拍劇的工作令她很有滿足感，但真正讓她抱有更高的工作熱誠，卻在結婚生子後才找到。當過一段時間全職媽媽後，她覺得自己好像跟社會脫了節，她回憶說：「我的焦點只放在家庭及女兒上，別人說的笑話我也不懂笑點。」跟丈夫商量過後，她決定再次現身幕前，更在2016年經營自己的Youtube Channel--Mama College。在疫情更是逆市開網上商店

網上商店開業 主打健康產品

以前認為不花錢才能存錢的她，在丈夫的影響下，開始思考如何「用錢生錢」。做藝人時，她已經和朋友合作開辦了西班牙語言教室，成為育兒KOL後，張嘉兒自覺無論拍劇還是經營社交媒體，都需要多勞多得才會有收入，她更決定於逆市下創業，跟另外兩位媽媽拍檔，開辦網上商店《MamaMall.com.hk》，打算於7月開業。

她表示，「開辦網上商店的念頭，全因大家都覺得上網購物是一個大趨勢，尤其是在疫情間。我們都想有一個地方，能方便忙碌的母親一站式購物。」而碰巧的是兩位拍檔對物流有一定的認識；張嘉兒本身又是KOL，熟悉網上平台，於是大家一拍即合，開始籌備網店。

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張嘉兒表示，平台主力售賣較有特色的健康產品，「我們售賣的，都是3位拍檔都覺得好用、而且是媽媽都需要的產品，部分會是營養食品。」她營養學系學士的身份，更是如虎添翼，她指：「我可以利用專業營業知識去分享如何選擇益生菌、又或說明綜合維他命是否每個人都能吃。」網店亦會售賣超級食品和小朋友零食。她強調，商店不會出現不健康的零食。她覺得：「客人未必會考慮到營養方面，但我自己就會知道哪些好，哪些不好。」她亦希望在成功開辦網店後，可以售賣她看中的幾款加拿大產品，「我希望真的可以在平台上賣自已挑選的東西。」。

除了開辦網上商店外，張嘉兒更設計了餵奶擋風屏。她說每位在職媽媽最困擾的是難以在公司泵母乳，產品是可以放在桌上的遮擋器，還能像傘一樣收起來。產品的樣版已經製造出來，但因為資金的問題，尚未有下一步的行動。張嘉兒打算在平台成功推出後、有充足的資金和經驗後，再開始嘗試生產。她直言：「我對很多東西有想法，但沒有去嘗試過。因為我不知道能不能成功，而且我沒有這個膽量和經驗去做，希望可以和兩個拍檔一起學習。」

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責任編輯：張瑋婷

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