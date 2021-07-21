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【職場熱話】香港上司不懂分早走和準時走 會考中文是否拎U? 網民：上班就是欠了老闆

理財智慧 10:00 2021/07/21

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香港人出名愛工作，尤其是高中層，覺得員工應要上班早到，下班不走。早走的員工不應該在公司出現，他們更不愛請這些人。近日有網民於網上討論區發文詢問，香港上司是否不懂得分準時走和早走。

樓主直言上司當年考公開試時，中文應該是不合格，拿到了U的評分。他想知道為甚麼上司覺得準時就是早走？

【室內設計】一家都係回頭客！夫婦27萬裝修455呎居屋 鑽石廳加建大型斜角櫃 「木系色調」空間感大增【下一頁

網民揶揄，指「因為你上班就已經是欠了老闆」，氣得樓主回應指：「我為他工作，是他欠我！」

有人認真分析，上司應該覺得下班時間是最早下班時間，令大家對下班的認知不一樣。而且每間公司總會有「擦鞋仔」等到老闆下班才走，做壞了規矩。不少網民直呼同意，指每個人都要有的良好態度是「上班不應該遲到，所以下班也不可以晚走」

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處請人！月薪逾3萬元 最重要有呢個工作經驗【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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