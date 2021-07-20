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【收租客最開心】內地女學生「隔住電腦」睇樓　爽快豪擲33萬爭租名城

股樓投資 16:51 2021/07/20

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踏入暑假，租務成交活躍，除了本地客，亦有內地大學生透過視像形式搵樓，預備新學年來港讀書。值得留意颺是，為了分擔租屋開支，內地生多數合租單位，並預繳一年租金去搶盤。 

中原地產周偉航說，名城1期5座中層SD室，實用面積737平方呎，三房套間隔，日前以月租28,000元租出，實用平均呎租38元。代理續說，新租客為4名內地女學生，由於身處內地，只能睇單位相片及片段，睇中後即預繳一年租金搶租單位，準備來港升學。 

資料顯示，業主於2020年以1,250萬元購入單位，以上述月租28,000元計，可享約2.7厘的租金回報。

延伸閱讀 

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 名城 收租 中原地產

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