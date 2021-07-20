【異動股】聯易融遭沽空機構狙擊　今跌一成後停牌　股價連跌9日近3個月累挫50%

沽空機構Valiant Varriors發表報告狙擊聯易融科技(09959)，批評聯易融對地產業務敝口過大，指地產商利用聯易融走後門。該機構又指，聯易融附屬隱藏逾百億過橋貸款和關聯交易，金融風險巨大，同時集團槓桿超過80倍，違反銀保監會205號文規定。

Valiant Varriors指出，用金融服務業平均數推算，聯易融預測市盈率不應超過10至12倍，估值不高於27億元，僅予目標價1.19元，即較昨日收市價12.52元有90.5%潛在跌幅。

聯易融下午1時起短暫停牌，停牌前報11.28元，挫9.9%。集團股價已連跌9日，近3個月累挫逾50%。

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