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貝索斯太空之旅將啟航 全程直播11分鐘航行（附直播連結）

環球社會熱點 16:39 2021/07/20

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繼英國富豪布蘭森（Richard Branson）後，全球首富貝索斯亦即將開啟太空旅行的大門。貝索斯於美國時間周二上午9時（香港時間20日晚上9時），乘坐自家旗下太空探索企業藍色起源的太空飛船，展開自己首次的太空旅行，而且整趟旅程將全程直播。

神秘人未克同貝索斯上太空 英富商18歲兒子頂上 【下一頁】

貝索斯（Jeff Bezos）將與弟弟馬克（Mark Bezos）、82歲的前女太空人豐克（Wally Funk）及18歲富二代學生德門（Oliver Daemen）一同乘坐由德州發射的太空飛船，享受歷時11分鐘的太空之旅。

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藍色起源（Blue Origin）將直播整趟旅程，在美國時間早上7時30分開始，預計早上9時出發，並在11分鐘後返回地面。當太空船攀升至離地76公里時，4人乘坐的太空艙將會與之分離，再持續上升至離地106公里，然後再由降落傘帶領返回地面。

82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 【下一頁】

貝索斯出發前受訪時難掩興奮，表示旅程中約有4分鐘的時間會達致零重力狀態，屆時他們便會解開安全帶，離開座位好好享受置身太空的感受，同時欣賞在太空船外﹑妙不可言的地球及太空景色。

責任編輯：吳漢培

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