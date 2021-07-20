【夢想本應翱翔@iM網欄】阿里巴巴創業者基金參與投資大灣區創業基金　助力初創開拓大灣區市場

今年阿里巴巴創業者基金（AEF）踏入第六年，這期間我們向50多間初創總共投資了6億港元，見證它們茁壯成長。最近AEF邁向另一個里程碑，與其他重量級投資者一同投資於「AEF大灣區創業基金」，將著力支持大灣區初創企業。

人口超過8,000萬的粵港澳大灣區近年高速發展，本地生產總值（GDP）已高達1.7萬億美元，經濟規模與紐約、三藩市和東京等大城市都會圈不相伯仲，這將為包括香港在內的大灣區初創，提供龐大市場機遇和增長空間。

新成立的AEF大灣區創業基金目標和融資方案規模將達20億港元，是香港首個由私營企業共同參與、並以大灣區初創為投資目標的創投基金，預計明年上半年完成募資。AEF

以錨定投資者（anchor investor）身份參與其中，助力更多初創進一步成長。

關注健康及可持續發展科技

過去數年，香港以至大灣區的初創生態蓬勃發展，但我們亦見到初創在擴張業務階段容易出現資金缺口，這個新基金致力為有志於大灣區發展的初創提供融資方案，更特別關注與先進科技、健康科技、可持續發展、人工智能（AI）及製造業4.0等相關的項目。

作為該基金的錨定投資者，AEF不單只在資金上支持，還會為被投的初創公司提供指導及對接阿里巴巴生態體系的機會。為繼續鼓勵及培育年青人的創業家精神，我們也將進一步投入資源，為香港的年青人提供機會到大灣區初創公司實習。

目前阿里巴巴香港創業者基金投資的50多間初創當中，包括幾間本地「獨角獸」初創，如虛擬銀行Welab、無人駕駛汽車AutoX等，不少都已踏足大灣區，並視該市場的發展為增長引擎。可見不少創辦人已認識到，若能結合香港及大灣區城市的優勢，將能更有效發揮彼此的協同效應。

結合粵港優勢 促進兩地專才交流實踐

近年大灣區城市轉向發展科技及高端製造業，並擁有較豐富的科研及技術人才儲備。AEF投資的網上發票融資交易平台Qupital聯合創辦人兼首席執行官黃永東（Winston）就看好大灣區的科技城市深圳，再配合周邊如東莞、中山等製造生產基地，冀能物色人才助公司業務擴張，「我們希望把香港的金融人才和深圳的科技人才結合，建立一個世界級的公司。」他近年經常往返香港及大灣區，有感大灣區稅務優惠等政策令跨境工作愈來愈便利及吸引。

香港作為大灣區最國際化的城市，擁有財務、物流和基建等優勢，有助吸引全球人才落戶。另一方面，我們也希望更多大灣區人才到香港作專業技能交流。透過互相借鑒經驗，才能真正建成一個惠及所有持份者的創新區域。

未來香港在鞏固原有優勢的同時，亦將以大灣區作為最佳切入點。我們樂見更多金融及其他商業服務的夥伴與AEF攜手並肩，支援初創把握大灣區商機，推動創新。我誠邀與我們持相同願景和理念的合作夥伴，持續關注AEF大灣區創業基金，一起為香港及大灣區在科技及經濟發展的全球競賽中加油助力。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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