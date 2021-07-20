【兼職筍工】優鮮環球食品請兼職企檔 時薪60元 沒有學歷要求

優鮮環球食品有限公司請兼職企檔，時薪60元，主要負責整理及檢查舖內存貨，對學歷沒有要求，工作時間為上午9時至下午7時，每週需工作4天至6天, 每天工作 5 小時，輪班及輪休制。另外，職位亦參加了「中高齡就業計劃」，歡迎中高齡求職人士應徵。

詳情如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

申請須知：求職者可致電92501438與優鮮環球食品有限公司陳女士聯絡。

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處請人！月薪逾3萬元 最重要有呢個工作經驗 【下一頁】

【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂