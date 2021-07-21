【職場熱話】難得遇上好上司 尋同路人分享經歷 網民：好上司可遇不可求

遇到一位好上司能帶給你甚麼？近日有網民於網上討論區發文，分享之前遇上一名好上司，如果再有一次機會，他一定不會轉工。

接圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】40歲女上司頻頻示好 27歲港男不知所措 網民笑言：大姨的愛 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為好上司可遇不可求，一生中不會遇上幾個。「樓主之前遇上的上司，可以說是一個領袖，他會心甘情願為上司賣命，因為他服上司。」有人問樓主：「這麼好的上司你為甚麼要辭職？」他回應道：「年少無知，因為之前遇上幾位上司都很好，不知道原來好上司是這麼難得。」更有人問：「想知道有甚麼原因要轉工？」樓主回答：「公司面臨倒閉危機，最後樓主走了不久，公司真是倒閉了。」

另有網民留言表示認同，並分享類似經驗，「以前上司都是，很有本事又肯教他，甚麼都衝出來頂，又幫他升職考牌。」、「現在的上司，肯教導下屬，不會有『隔夜仇』，放權力給下屬。平日毫無架子，考牌教他如何做。」

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責任編輯：陳頌潔