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【大行點睇】匯豐研究降今年手遊業務收入預測 同時下調騰訊目標價至750元

股樓投資 16:28 2021/07/20

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騰訊控股（00700）將於8月18日公布今年第二季業績，匯豐研究發表報告指，重申對其「買入」投資評級，惟將其目標價由775元降至750元。

大行予騰訊控股投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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報告指，預期騰訊第二季收入及經調整淨利潤分別同比增21%及12%，手遊收入按年升13%，個人電腦遊戲收入則按年持平；社交廣告收入增26%；媒體廣告收入則增長有限，預計為5%；以及金融科技及企業服務預計增38%。該行指出，雖然《王者榮耀》及《和平精英》遊戲的表現仍然鞏固，但第二季推出的大部分遊戲是針對小眾市場，另《白夜極光》（AlchemyStars）表現較突出，與此同時，因《地下城與勇士》手遊版推出的日期仍未確定，導致該行下調騰訊今年移動遊戲收入預測6%。

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記者：郭秀慧

經濟 買入 目標價 廣告 電玩手遊 騰訊控股（00700）
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