【LV】LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世　終年41歲

▲ LVMH男裝創意總監Virgil Abloh因癌離世 終年41歲

法國奢侈品集團LVMH男裝藝術總監、街頭品牌Off-White創辦人Virgil Abloh突然傳出離世消息，終年41歲，震驚時裝界。LVMH凌晨發文證實消息，宣布Abloh在11月28日因癌症離世，聲明同時透露Abloh已經秘密抗癌數年。

根據Abloh的個人帳戶帖文，他在2019年確實患上「原發性心臟血管肉瘤（Cardiac Angiosarcoma）」，期間一直低調抗癌，未向外界公開罹患癌症的消息。

秘密抗癌2年從未對外公開 LVMH總裁：大受消息所震驚

LVMH的聲明指，懷著沉重心情宣布Abloh的死訊。集團行政總裁Bernard Arnault表示，所有人都被突如奇來的消息所震驚，形容Abloh不止是有天份及傳奇的設計師，同時擁有美麗的靈魂及富有智慧。

▲ 【名牌併購】LVMH 收購Off-White 6成股權 男裝創意總監Virgil Abloh保留4成股權

今年7月，LVMH收購街頭品牌Off-White 60%股權，但未有披露收購估值。Abloh會保留Off-White的40%股權，而且會繼續出任Off-White創意總監。

Abloh身兼藝術家、建築師、工程師、創意總監及設計師，於2012年創立Off-White品牌，2018年加入LVMH。

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