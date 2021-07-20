【大行點睇】瑞信指華潤啤酒盈喜勝預期　重申「跑贏大市」評級　列該股為行業首選股

瑞信發表報告，指華潤啤酒(00291)發盈喜，上半年股東應佔溢利較2020年同期增加至少100%，當中包括出讓其擁有的地塊收取初始稅後補償收益約13億元人民幣，估算經常性盈利增35%，勝預期。



該行相信華潤啤酒的超高端品牌銷售增長超預期，毛利率料有穩定擴張，經營開支亦具紀律。該行認為，公司未來數年超高端品牌年複合增長率可達20%，公司近期亦升至2025年預期25%。

瑞信列華潤啤酒為行業首選股，目標價由80元升至82元，重申「跑贏大市」評級，上調對其今明兩年每股盈利預測各4%及3.7%。

大行對華潤啤酒評級及目標價：

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