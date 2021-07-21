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【職場熱話】公司出幼稚規定 午餐前三分鐘不讓去洗手間 員工上網抱怨直呼「小學雞」

理財智慧 09:00 2021/07/21

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每間公司的規矩都不太一樣，有些不用打卡，有些自由上班等。但不少打工仔最怕的是毫無寬裕的時間制度，遲一分鐘就要加班半小時之類的，讓他們頭痛不已。近日有網民於網上討論區發文抱怨公司的新規定。

網民經歷：

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帖文一出，引起各方回應。有人指：「這種小事當大事，通常是中層在裝很厲害才會做的！」；有人嘆：「那平時去洗手間要不要限時？限次數？」有網民為樓主感到悲哀，稱一間公司通這樣的規則，也應該會有其他「辣招」。

【樓市熱話】鄰居私開麻將桌 陌生人出入竟令鞋子消失 網民：公屋仔互相攻擊的鬧劇【下一頁

網民又分享他的經歷，指前公司不讓人放電話在桌面，要用的話就得走去別的地方用，怕員工拍到公司機密。其他人也稱自己公司也和樓主一樣，指吃飯前不要去洗手間，輪流吃飯才會夠人手用。網民就回應：「很急又怎麼辦？」

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責任編輯：張瑋婷

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