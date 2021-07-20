【太空富豪】貝索斯展開無人駕駛太空飛行　否認為進行太空競賽

▲ 全球首富貝索斯（Jeff Bezos）將於本港時間今晚（20日）大約九時，乘坐旗下太空科技公司「藍色起源」（Blue Origin）的發射火箭上太空。

繼維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）後，全球首富貝索斯（Jeff Bezos）將於本港時間今晚（20日）大約九時，乘坐旗下太空科技公司「藍色起源」（Blue Origin）的發射火箭上太空。貝索斯日前已經與三名同行夥伴，接受14小時的速成訓練，為其全程僅約11分鐘的太空之旅作準備。

雖然外界有批評指貝索斯及布蘭森的目的是進行太空競賽，以及其太空之旅造成大量的碳排放，影響地球生態環境。但是貝索斯就強調，發展太空技術並非為進行競賽，而是要為未來世代建造通往太空的道路。

貝索斯上與三名同行夥伴的無人駕駛太空飛行精華片段：

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貝索斯雖然比布蘭森遲上太空，但是次旅程將會是世界首次只有乘客而無駕駛員的太空飛行。而藍色起源所使用的火箭系統「New Shepard」將會比布蘭森的飛船飛得更高，高約20公里，並越過國際普遍認定的「太空起點」卡門線。火箭更可重複使用，而且無人駕駛，全由電腦控制。

此外，為了與貝索斯同遊太空，早前更有一名神秘幸運人以2,800萬美元（約2.17億港元）成功投得與他一同乘搭首次載人太空旅行的座位，享受這趟約11分鐘的行程。

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責任編輯：張寶燕