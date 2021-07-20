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【消費習慣】報告：近六成人尋求「不綁定信用卡消費分期」

商業 17:04 2021/07/20

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有調查指出，近六成人有興趣以不綁定信用卡的消費分期方式購物。

隨著多元化的支付方式愈趨蓬勃，許多香港市民的消費習慣和模式也隨之改變。有調查指出，近六成人有興趣以不綁定信用卡的消費分期方式購物。

【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元

提供個人理財服務的金融科技初創公司Grantit委託 Nielsen IQ 於今年3月進行線上問卷調查，訪問了310名18至35歲的香港居民，研究香港人在購買各種產品和服務時，使用消費分期的體驗和期望。研究報告顯示，45%的受訪者過往有使用一般分期付款購物的經驗。研究包括對「不綁定信用卡的消費分期」這種新的支付方式的期望，結果顯示，59%的受訪者會考慮使用新建議的支付方式，首選是購買電子產品和家用電器，亦會考慮購買一些平時沒有購買的產品。

6成人介意進行個人信貸評級審查

本地消費者在考慮是否申請新的支付服務時，個人信貸評級的審查是其中一大阻力。根據調查結果，62%的受訪者表示介意在申請新的支付方式過程中進行信貸審查。研究亦指出，近半受訪者認為使用消費分期時，最大的憂慮是過度消費。

Grantit行政總裁蕭麗娜表示，市面上已存在各式各樣的消費分期服務和方案，例如先買後付（Buy Now Pay Later），儘管如此，從這項研究中，她發現為提升生活質素及無壓力的支付方案這個領域仍值得開發，且相信設計嶄新的用戶體驗及提昇科技，可以幫助解決他們對個人財務的憂慮。

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大

【好想去旅行】亞洲休閒旅遊強勁復甦　業界：疫苗接種率低或拖累復甦

責任編輯：蘇穎琪

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