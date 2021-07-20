  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人幣滙價】外資較中資樂觀 人民幣滙價料年底闖6.3

Hot Talk 15:53 2021/07/20

分享：

內地貸款市場報價利率連續15個月沒變，市料釋放維穩訊號。

內地貸款巿場報價利率（LPR）今天（7月20日）維持連續15個月不變，令市場大跌眼鏡，因上周渣打及澳新銀行等，預計LPR將下調。分析認為，人民銀行並未作「雙降」，是中央釋放維穩訊號，有利人民幣反覆趨穩，畢竟人行突於7月9日公布降準，扭轉市場憧憬下半年收水、急掟彎變放水，坊間憂慮內地經濟復甦受礙，適值降準正式生效日，乃次季生產總值（GDP）揭盅，亦令投資界由降準的驚喜轉為驚嚇，關鍵是次季經濟增長遜預期，中央藉釋放逾1萬億元(人民幣，下同)，冀改善流動性。

想知專家對人民幣滙價最新預測？可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +7
    +6

上商研究部主管林俊泓今午對媒體說，內地未有雙降，間接令市場釋疑重拾信心，凸顯內地經濟不致太差，毋須雙管齊下猛出招。

此外，自從中央由6月開始連番力壓人民幣漲勢，疊加降準的辣招，但外資對人民幣的後向仍較中資樂觀，綜合9位名家的最新預測，目前以花旗銀行投資策略及環球財富管理業務主管黄栢寧指，暫維持人民幣年底挑戰6.3，為市面最牛預估，緊接其後是華僑永亨經濟師李若凡的6.362目標價。

1年人幣定存息最高2.7厘【下一頁

上述美資及新加坡資本的專家較中資進取，工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基預計，年尾人民幣重上6.43高位。分析又指，雖然內地轉採寛鬆幣策，渣打中國宏觀策略部主管劉潔於上周已調低中國10年國債息率預測，料失守3厘至2.9厘。可是，相比同期美債息昨晚跌穿1.2厘重要關口，乍現1.17厘的5個月新低，反映人民幣仍具息差優勢，變相支持滙價，現滙暫報6.48。

另方面，離岸拆息續高企，隔夜息直逼3.3厘，較一年期約3厘高，華僑永亨今天亦上調短期存款息，一個月加0.2厘至2.05厘。

人行：數字人民幣測試金額達345億人幣【下一頁

此外，南商經濟研究處回應本報查詢指，因人民銀行實施全面降準，人民幣匯率於短中期面臨一定下行壓力，該行經濟研究處已小幅下調人民幣的下半年預測，預計美元兌人幣年底目標價為6.45至6.65。

不過，中長期而言，從中美息差的相對水準來看，人民幣資產仍具有吸引力。談及美滙指數，聯儲局有機會在三季度末或年底、宣佈縮減資產購買，未來需關注儲局是否會加快貨幣政策正常化步伐，且預計美滙指數年底目標介乎91至94.5。

相關文章：銀債【銀色債券】銀色債券7月20日接受60歲以上人士認購、保證3.5厘　金管局：通脹趨勢升溫（附圖解iBond、銀債分別）

【銀色債券】3.5厘高息銀債開售　60歲都可以買、認購銀債5大不可不知

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

債券 中國人民銀行 宏觀分析 人民幣 外滙

上一篇文章

【港股市況】港股尾市收窄至200點內　恒大午後跌幅收窄（不斷更新）

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：美股七月崩盤（歡迎留言問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）