【人幣滙價】外資較中資樂觀 人民幣滙價料年底闖6.3

▲ 內地貸款市場報價利率連續15個月沒變，市料釋放維穩訊號。

內地貸款巿場報價利率（LPR）今天（7月20日）維持連續15個月不變，令市場大跌眼鏡，因上周渣打及澳新銀行等，預計LPR將下調。分析認為，人民銀行並未作「雙降」，是中央釋放維穩訊號，有利人民幣反覆趨穩，畢竟人行突於7月9日公布降準，扭轉市場憧憬下半年收水、急掟彎變放水，坊間憂慮內地經濟復甦受礙，適值降準正式生效日，乃次季生產總值（GDP）揭盅，亦令投資界由降準的驚喜轉為驚嚇，關鍵是次季經濟增長遜預期，中央藉釋放逾1萬億元(人民幣，下同)，冀改善流動性。

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上商研究部主管林俊泓今午對媒體說，內地未有雙降，間接令市場釋疑重拾信心，凸顯內地經濟不致太差，毋須雙管齊下猛出招。

此外，自從中央由6月開始連番力壓人民幣漲勢，疊加降準的辣招，但外資對人民幣的後向仍較中資樂觀，綜合9位名家的最新預測，目前以花旗銀行投資策略及環球財富管理業務主管黄栢寧指，暫維持人民幣年底挑戰6.3，為市面最牛預估，緊接其後是華僑永亨經濟師李若凡的6.362目標價。

1年人幣定存息最高2.7厘【下一頁】

上述美資及新加坡資本的專家較中資進取，工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基預計，年尾人民幣重上6.43高位。分析又指，雖然內地轉採寛鬆幣策，渣打中國宏觀策略部主管劉潔於上周已調低中國10年國債息率預測，料失守3厘至2.9厘。可是，相比同期美債息昨晚跌穿1.2厘重要關口，乍現1.17厘的5個月新低，反映人民幣仍具息差優勢，變相支持滙價，現滙暫報6.48。

另方面，離岸拆息續高企，隔夜息直逼3.3厘，較一年期約3厘高，華僑永亨今天亦上調短期存款息，一個月加0.2厘至2.05厘。

人行：數字人民幣測試金額達345億人幣【下一頁】

此外，南商經濟研究處回應本報查詢指，因人民銀行實施全面降準，人民幣匯率於短中期面臨一定下行壓力，該行經濟研究處已小幅下調人民幣的下半年預測，預計美元兌人幣年底目標價為6.45至6.65。

不過，中長期而言，從中美息差的相對水準來看，人民幣資產仍具有吸引力。談及美滙指數，聯儲局有機會在三季度末或年底、宣佈縮減資產購買，未來需關注儲局是否會加快貨幣政策正常化步伐，且預計美滙指數年底目標介乎91至94.5。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪