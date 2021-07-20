【ET講股通】孫運喜：美股七月崩盤（歡迎留言問股）

Delta新冠變種病毒傳播力強，市場擔憂疫情擴散拖累經濟復甦，道指跌725點，港股承接低開近百點。恒生指數尾市跌幅收窄至200點內，報27299點，是否已喘定？今日《ET講股通》有孫運喜為你分析市況，歡迎留言問股。

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