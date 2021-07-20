【ET講股通】孫運喜：美股七月崩盤（歡迎留言問股） 股市 15:40 2021/07/20 分享： Delta新冠變種病毒傳播力強，市場擔憂疫情擴散拖累經濟復甦，道指跌725點，港股承接低開近百點。恒生指數尾市跌幅收窄至200點內，報27299點，是否已喘定？今日《ET講股通》有孫運喜為你分析市況，歡迎留言問股。 立即收看：https：//video.hket.com/video/3011087/ 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/16 【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/15 【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/14 【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/13 【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/05 【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 疫情 港股 經濟 孫運喜 恒生指數 美股 道瓊斯工業平均指數