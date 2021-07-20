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【ET講股通】孫運喜：美股七月崩盤（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/07/20

分享：

Delta新冠變種病毒傳播力強，市場擔憂疫情擴散拖累經濟復甦，道指跌725點，港股承接低開近百點。恒生指數尾市跌幅收窄至200點內，報27299點，是否已喘定？今日《ET講股通》有孫運喜為你分析市況，歡迎留言問股。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3011087/

欄名 : ET講股通

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疫情 港股 經濟 孫運喜 恒生指數 美股 道瓊斯工業平均指數

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