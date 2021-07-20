  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜︰美股7月崩盤？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:56 2021/07/20

分享：

港股承接隔晚美股跌勢，一度跌逾300點，恒指全日跌230點，收報27259點，大市總成交1,395億元。新舊經濟股皆向下，騰訊 （00700） 跌1.3%至542.5元，部分內需股向好，收窄大市跌幅。

《ET講股通》主持孫運喜指，美股昨晚上演黑色星期一，道指即市瀉逾900點，收市跌逾700點，主因新冠疫情再度升溫。美國近日每天新增確診逾3萬宗，市場憂慮經濟復甦成疑，資金湧入美元及美債避險，恐慌指數急升。

緊盯英美疫情  道指宜守33200點

今日亞洲交易時段，美股期貨反彈，加上納指昨晚低位初見支持，今晚美股反彈毫不為奇。惟美股7月會否崩盤，卻引發市場人士熱議。

展望後市，宜續緊盯疫情發展，特別是英國及美國。英國放寬大部分防疫措施，恐成為變種病毒的溫床，有專家甚至警告單日新增確診或突破10萬宗。美國方面，關注各地是否收緊防疫措施，以及經濟增長會否受到疫情及通脹所影響。

同時，亦要留意美股反彈過後，低位能否覓得支持，道指重要支持33200點，若失守，恐向下考驗32000關。納指重要支持14200點，下級13900點，若失守，恐向下考驗13000關。

展望後市，恒指28200點阻力大，未突破前，任何升幅宜視為反彈浪，反彈過後或再向下考驗低位支持。

【「ET講股通」問股環節，包括：特步 （01368） 、東岳 （00189） 、友邦 （01299） 、電盈 （00008） 、港鐵 （00066） 、愛康醫療 （01789） 、中手游 （00302）

Time code：

00：13 - 港股市況速報
01：49 - 美股市況分析
06：00 - 美股七月會否崩盤？可留意幾點
10：35 - 道指重要支持位
12：10 - 特步國際 （01368） 股價前景分析
15：12 - 東岳 （00189） 股價前景分析
17： 57 - 友邦 （01299） 股價前景分析
19：55 - 電訊盈利 （00008） 股價前景分析
23：00 - 港鐵 （00066） 股價前景分析
25：25 - 愛康醫療 （01789） 股價前景分析
28：00 - 中手游 （00302） 股價前景分析
29：58 - 港股後市分析

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/16
【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/15
【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/14
【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/13
【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/05
【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
納斯達克綜合指數 技術分析 投資推介 港股 孫運喜 恒生指數 美股 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

【盈喜】深圳高速公路料上半年賺12億人幣　按年增長26.3倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）