【ET講股通】孫運喜︰美股7月崩盤？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股承接隔晚美股跌勢，一度跌逾300點，恒指全日跌230點，收報27259點，大市總成交1,395億元。新舊經濟股皆向下，騰訊 （00700） 跌1.3%至542.5元，部分內需股向好，收窄大市跌幅。

《ET講股通》主持孫運喜指，美股昨晚上演黑色星期一，道指即市瀉逾900點，收市跌逾700點，主因新冠疫情再度升溫。美國近日每天新增確診逾3萬宗，市場憂慮經濟復甦成疑，資金湧入美元及美債避險，恐慌指數急升。

緊盯英美疫情 道指宜守33200點

今日亞洲交易時段，美股期貨反彈，加上納指昨晚低位初見支持，今晚美股反彈毫不為奇。惟美股7月會否崩盤，卻引發市場人士熱議。

展望後市，宜續緊盯疫情發展，特別是英國及美國。英國放寬大部分防疫措施，恐成為變種病毒的溫床，有專家甚至警告單日新增確診或突破10萬宗。美國方面，關注各地是否收緊防疫措施，以及經濟增長會否受到疫情及通脹所影響。

同時，亦要留意美股反彈過後，低位能否覓得支持，道指重要支持33200點，若失守，恐向下考驗32000關。納指重要支持14200點，下級13900點，若失守，恐向下考驗13000關。

展望後市，恒指28200點阻力大，未突破前，任何升幅宜視為反彈浪，反彈過後或再向下考驗低位支持。

【「ET講股通」問股環節，包括：特步 （01368） 、東岳 （00189） 、友邦 （01299） 、電盈 （00008） 、港鐵 （00066） 、愛康醫療 （01789） 、中手游 （00302） 】

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00：13 - 港股市況速報

01：49 - 美股市況分析

06：00 - 美股七月會否崩盤？可留意幾點

10：35 - 道指重要支持位

12：10 - 特步國際 （01368） 股價前景分析

15：12 - 東岳 （00189） 股價前景分析

17： 57 - 友邦 （01299） 股價前景分析

19：55 - 電訊盈利 （00008） 股價前景分析

23：00 - 港鐵 （00066） 股價前景分析

25：25 - 愛康醫療 （01789） 股價前景分析

28：00 - 中手游 （00302） 股價前景分析

29：58 - 港股後市分析

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