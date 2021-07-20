【疫市營商】Victoria's Secret遠離購物中心開店　改設置更多「街舖」

▲ Victoria’s Secret正測試減少在購物中心內開設店舖，改為設置更多「街舖」，希望利用這些門店清倉和增加客源。

零售業銷售在疫下進一步受壓，零售商紛紛改變經營策略。Victoria’s Secret正測試減少在購物中心內開設店舖，改為設置更多「街舖」，希望利用這些門店清倉和增加客源。

【疫市營商】戴口罩難看全臉 日企推防疫微笑卡片

CNBC報道，Victoria’s Secret計劃在今年秋季測試新的營運方式，在於購物中心外的地帶設新店，並計後在 2022 年於另外10個測試地點再開店，其中大部分也會在商場外。其首席執行官 Martin Waters表示，這是一個靈活的環境，可以利用這些門店進行清倉，便利品牌調整營銷策略，同時可增加商場外的客源。該企表示，在這些地點設店的目標是顯著降低成本，品牌未來將會提供更好的客戶服務，為客人提供更好消費體驗。

事實上，Victoria’s Secret多年來一直在縮減其門店組合，尤其是在北美，以將投資重點放在利潤更高的門店上。隨著越來越多的消費者將支出轉移到網上，這一舉措更為重要，故Victoria’s Secret希望擴大其「街舖」門店。目前，該企在北美約有 26% 的門店位於A級購物中心， 37%位於B級購物中心，13%位於C級購物中心，24%位於其他物業類型。Martin Waters指，由於約有150個購物中心之存在銷售下行壓力，預計這些購物中心將在約三年內繼續處於疲弱狀態。

除了Victoria’s Secret外，實際上亦有其他零售商已採取遠離購物中心開店的策略，例如Gap最近表示，其80%的銷售額來自商場以外的地方，百貨連鎖店梅西百貨（Macy's）也正在開設一些規模較小的「街舖」。

【東京奧運】閉門作賽出事？ 豐田汽車棄播奧運相關廣告

責任編輯：蘇穎琪