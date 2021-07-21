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【職場熱話】港男抱怨面試沒回音 希望「黑心公司」倒閉 網民：請唔請真係講緣份

理財智慧 14:00 2021/07/21

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疫情到現在才叫有一點好轉，但商業各界仍然大受打擊，大家都盼望除下口罩的一天。打工仔在這個時期想轉工都特別困難，不是人選工作，是工作選人。近日有網民於網上討論區發文，指去了很多的面試都沒有回音。

網民經歷：

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樓主後來又留言，指新公司應該要將心比心，如果他是老闆，會直接告訴求職者不適合。而不是該求職者無止境的等待。他更直言：「鬼唔望你地無良黑心公司全部汁晒佢」

【網民熱話】弟弟想不考DSE去行船 哥哥上網問意見 網民： 對不起 其實行船也要念書【下一頁

網民安慰樓主，「此處不留人，自有留人處」。他們建議樓主不要一直等，可以邊找工作邊等，又指叫人等消息只是循例。「有好多原因⋯請唔請真係講緣⋯」，如上司說可以請也好，若老闆不同意也只是紙上談兵。

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責任編輯：張瑋婷

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【職場熱話】難得遇上好上司 尋同路人分享經歷 網民：好上司可遇不可求

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