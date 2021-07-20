【大行點睇】行業供應短中期均不足 中金首予中國玻璃「跑贏行業」評級

中金發表報告，指浮法玻璃在今年下半年旺季，供應缺口將會加大，支持價格繼續向上，中期來說，需求高峰持續，價格仍有望維持高位。該行又指，現時行業新增產能受限，有超過100條生產綫長時間運作，接近冷修的時間，而大部分產綫將在未來3至5年分階段進入冷修，供應缺口或擴大。

中國玻璃 （03300） 作為中建材旗下浮法玻璃的平台，未來有望複製母公司在水泥發展的道路，整合玻璃資產，產能規模有望提高，因此首予公司「跑贏行業」評級，目標價4.3元。

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