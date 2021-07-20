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【業績｜投行】瑞銀次季盈利增63%　CEO：若內地企業赴美上市遇困難可幫忙來港

股市 18:17 2021/07/20

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【業績|投行】瑞銀次季盈利增63％　CEO：若內地企業赴美上市遇困難可安排來港

瑞銀公布，第二季盈利按年增63%至20.1億美元，大勝預期，當中環球財富管理業務稅前盈利增47%至13億美元，為瑞銀眾業務中佔比最高。瑞銀行政總裁Ralph Hamers指，所有業務、地區都在次季增長。

瑞銀財富管理和資產管理規模增至4.4萬億美元，按季增長4%，財富管理業務收費資產淨增加250億美元。瑞銀指出，美國和亞太區是該行增長目標。

多家銀行增加投資在亞洲財富管理業務，Hamers於亞洲區傳媒會議上稱，其他銀行看到瑞銀亞太財富管理業務成功，都希望增加投資，而瑞銀亞太區財富管理規模目前領先第二位一倍，認為成功不輕易複製，瑞銀會持續在亞太區增加人手、科技投資。

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對於近期中國收緊科網企業監管，Hamers指，滴滴出行事件反映地緣政治因素，市場憂慮內地企業到美國上市有網絡安全、收緊監管風險，對瑞銀而言，企業若赴美上市遇上困難，瑞銀可幫忙到香港上市。

他續稱，瑞銀投資銀行業務表現良好，認為趨勢短期不會結束，瑞銀在選定專注領域的市佔率都有提升，反映客戶在疫情後對數碼化、擴大規模的需求。他形容，投行業務是「流量生意」，只要有活動就會有生意，資金輪動到不同版塊都能得益。

總結上半年，瑞銀半年稅前盈利按年增36%至48.9億美元，稅後盈利就升35%至38.3億美元，瑞銀首季業績受美國家族辦公室Archegos 爆煲事件，帶來7.74億美元損失。

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記者：麥德銘

投資銀行 Ralph Hamers 家族辦公室 財富及資產管理 瑞銀

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