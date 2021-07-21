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【樓市熱話】港男上網大批買公屋的人很愚蠢 每月還是要交錢 與交租無疑 網民：不買的就是蠢

理財智慧 09:00 2021/07/21

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在香港上車，除了買私樓外，還能買居屋、村屋。如果是住公屋的人的話，還可以參加居者自有其屋的計劃，以低價買起公屋。近日有網民於網上討論區發文，指買公屋的人都好愚蠢。

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不少人不同意樓主的看法，指「30幾萬就能買到市區三房，交租都不止，樓主真的好蠢啊」、「買了公屋的人一早就發財了，樓主居然還在笑人」、「樓主是不是以為自己想租，政府就會有屋給你住？」

有網民就稱他買到公屋的朋友賣了200萬，之後去買私樓，「真係發到豬頭咁！」其他人也認同，更指同事當年用三十萬就買了，到今時今日已升值十幾倍，還能有首期。

至於樓主說每月還是要交錢，網民就指：「我04年十幾萬買了，住到現在。交租的話要40多萬，你說誰蠢？」

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責任編輯：張瑋婷

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