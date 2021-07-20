ZENITH DREAMHERS – 第III章

DEFY Midnight系列女士腕錶為堅定自信的現代女性特質譜寫一曲頌歌。此系列於2020年推出，是Zenith首次專為女性製作的腕錶。為向敢於追逐夢想、開拓成功之路的堅毅女性致敬，ZENITH讓來自各行各業的女性典範齊聚一堂，她們富有遠見卓識，崇尚獨立自主，淋漓盡致地實踐ZENITH「觸手分秒之真」（Time to Reach Your Star）的品牌哲學，她們就是ZENITH DREAMHERS。

今天， ZENITH歡迎四位DREAMHERS新成員，分享她們富啟發性的故事。

Ghizlan Guenez

出生於阿爾及利亞的Ghizlan Guenez一直努力在時裝世界掀起變革，以期符合自己的個人風格和價值觀，而她也成功做到了。2017年，她創辦了The Modist。這家總部設於杜拜的全球電子商務平台，是首個專為喜愛低調含蓄衣著的人士提供高級時裝的平台。在成功經營其新興平台多年後，2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情突然在2020年爆發，也導致The Modist無法繼續營運。然而，Ghizlan並未放棄夢想，由此證明，失敗並非挫折，而是學習；要成功，無論前路如何艱難崎嶇都絕不氣餒。她目前正在準備創立一家科技企業，由此重新吸引她多年來建立的Modist社群，以求進一步建構並拓展她所堅信並熱愛的時裝市場。

「我最大的夢想，是鼓勵年輕女性從我所在的中東地區實現夢想，實現她們一直追求的目標。」

IG： @guizlan_guenez_

Christine Giampaoli Zonca

Zenith在首屆Extreme E賽事上結識意大利裔加那利賽車手Christine Giampaoli Zonca。當時，ZENITH是賽事的官方計時兼首位合作夥伴，雙方一見如故，志趣相投。Christine一直夢想參加賽車，甚至選擇修讀賽車技術學位課程。在進入一間汽車修理廠擔任技術人員後，Christine於2014年開始參加本地車賽和拉力賽，贏得不少獎項。她的家人並不是賽車愛好者，她努力尋找贊助商，最終加入了Extreme E的Xite Energy車隊，成為隊中兩位賽車手之一。電動車賽的概念，尤其是越野比賽，立即引起她的興趣，因為它讓女性得以進入男性主導的賽車世界，每支車隊的男女車手都要花相同時間駕駛。Christine克服重重困難，即使無人相信，也阻不了她達成目標。她為其他希望進入賽車世界的年輕女性開闢道路，向她們展示，女性可以在一直由男性主導的運動中佔據一席之地。

「信心是激發熱情的最佳動力。如果你為其努力，必定會達成目標。我們都必須有個起點！」

IG： @christinegz

Emilie Brabon-Hames

澳洲女企業家兼健身教練Emilie Brabon-Hames相信，美不僅僅流於表面，而是由內而外的徹底轉變。她啟發和推動女性去抓緊理想，釋放自己的真正潛能，成就最好的自己。Emilie是一位快速健身教練，協助名人選擇更健康的生活方式。她亦是營養教練兼Original Bootcamp聯合創辦人。Original Bootcamp是世界上時間最長、最受推崇的軍事化健身訓練營項目。Emilie還出版了一本關於健身、營養和勵志的著作——《8 Weeks to WOW》，備受讚譽。

「我認為，靈感是雙向的。我身邊的人讓我大受啟發，我也相信，他們會從我們的互動中獲得獨特靈感。」

IG： @emiliebrabonhames

Melody Hsu

企業家兼健康教練Melody Hsu是現代在職母親中閃耀光芒的典範。在完成學業回到台灣後，她知道自己希望在追求事業的同時，承擔身為母親的所有體驗。因此，她創辦了VIASWEAT——此運動服裝品牌出品的服裝，遵循符合倫理道德和可持續原則的方式製作，適合不同體型、身材和生活方式的女性穿著。作為兩個孩子的母親，她憑積極樂觀的態度排除萬難，應對無數挑戰，最終成就一番事業。她從不迴避風險，不斷尋求新的機遇，以身體力行證明，改變態度是排除萬難、達成目標的唯一方法。

「身心健康意味著積極態度。身體、心靈和精神都要充滿活力。必須主動選擇，做好自己。」

IG： @mooshuu

更加方便實用 – DEFY MIDNIGHT搭戴全新錶帶

改變腕錶外觀，從未如此輕易。DEFY Midnight腕錶最受歡迎的一大特色，在於其錶帶快速更換系統，令佩戴者可隨心快捷轉換隨附的精鋼錶鏈、橡膠或布料錶帶，不需任何工具。今天，Zenith進一步擴充可互換錶帶種類，新增一系列色彩和材質選擇。帶橡膠襯裡的粉紅色、橙色和淺棕色小牛皮錶帶舒適耐用；此外，ZENITH還提出了首批100%植物皮革錶帶，其外觀和質感與皮革並無二致，目前提供卡其色和米色款式。

ZENITH：觸手分秒之真。

ZENITH鼓勵每個人心懷鴻鵠之志，砥礪前行，讓夢想成真。ZENITH於1865年創立，是首間具有現代意義的製錶商，自此，品牌的腕錶便陪伴有遠大夢想的傑出人物實現改寫人類歷史的壯舉，如路易•布萊里奧（Louis Blériot）歷史性地飛越英倫海峽、菲利克斯•鮑加特納（Felix Baumgartner）破紀錄地以自由降落方式完成平流層跳躍。

創新是ZENITH的指引星，品牌的所有錶款均配備錶廠自行研發與製造的非凡機芯。從首款自動計時腕錶El Primero，到計時精準度達1/100秒的高速計時腕錶El Primero 21，以及透過一片單晶矽振盪器取代30多個零件組成的傳統擒縱系統的Inventor腕錶，品牌一直超越自我，不斷創新。自1865年以來，ZENITH陪伴敢於挑戰自己並突破界限的人士，共同創造瑞士製錶業的未來。觸手分秒之真，就在當下。

（資料由客戶提供）

