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【職場熱話】刻板上司面試 問一條天馬行空問題 求職者唔識反應 網民建議答案不一

理財智慧 14:00 2021/07/21

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最近是大學生準備投入職場，預備見工的季節，近日有網民於網上討論區發文，指四十多歲、平日不懂變通的上司，突然在面試時，向年輕人問了一條既尷尬又很好笑的問題，上司問：「如果給你有一種超能力，你想有哪一種？」當場令樓主和面試者感到驚訝。

接圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】應屆畢業生「彈出彈入」　首輪面試叫價15K 　第二輪改叫16K　獲取錄取後更要求上調一千     【下一頁

 

此帖文一出，引來網民回應，有網民認為上司為人很有趣，問了一條很特別的問題，同時是考驗受訪者的臨場反應。而年輕人的回應亦真情流露了其個人看法，但有人認為年輕人是無心做事，才這樣回覆。另有些網民建議的超能力，包括：時間停止、預知二十四小時後可發生的事情、讀心術、控制別人思想和時空穿越等。

 

 

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責任編輯：陳頌潔

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