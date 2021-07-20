【置業故事】上車客專揀「企理靚裝」單位　800萬購將軍澳中心　可九成按揭

樓市愈來愈旺，買家加快入市。美聯物業黃少明說，將軍澳中心2座低層D室，實用面積465平方呎，兩房間隔，原開價810萬元，由於單位內櫳企理，故吸引同區上車客承接，最終減價10萬元，以800萬元易手，實用呎價約17,204元。從代理提供的相片可見，客飯廳採用長方形設計，間隔四正實用，放置大型家具後，活動空間仍算寬裕。

值得留意的是，由於上述單位成交價為800萬元，理論上可受惠承造九成按揭，換言之，首期僅80萬元。假如買家承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，月供28,449元，壓力測試下的最低每月入息要求則約68,135元。

資料顯示，原業主於2009年7月斥資266.8萬元購得上址，現帳面賺約533.2萬元，物業期內升值約2倍。代理續說，將軍澳中心本月暫錄6宗成交，平均呎價約17,657元。

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