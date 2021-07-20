養和醫療推出全新多功能APP 預約醫生、查閱個人醫療紀錄 快捷方便

（2021年7月20日-香港）養和醫療集團推出流動應用程式「養和醫療」（「HKSH」），提供一站式的個人健康管理平台，方便用戶預約養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心及養和癌症中心的專科服務，查閱、更改預約時間及接收就診提示等。最新加入「我的報告」功能，用戶可隨時隨地查閱及下載應用程式內提供的醫療報告，方便快捷。

養和著重病人體驗，致力提升服務質素，先後於2018年及2019年推出養和婦產科應用程式及微信公眾號。養和醫療APP於今年三月上架，至今已有接近一萬用戶下載。隨著七月推出「我的報告」功能，相信會吸引更多用戶使用應用程式。除了預約及查閱個人醫療報告等功能，應用程式亦備由養和醫護團隊提供的健康資訊。

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生表示﹕「目前養和醫療集團提供超過50個專科及套式服務，養和醫療醫生人數接近240人、到訪醫生逾1,500人，輔助醫療團隊亦有逾300人。養和醫療APP是一個集合預約管理、醫療紀錄和健康資訊於一身的綜合程式，全方位照顧病人就醫前後的體驗。最新加入『我的報告』功能，可讓病人在彈指之間查閱及下載近期的病理報告及造影報告，包括2019冠狀病毒病核酸測試及血清抗體測試報告等，協助用戶輕鬆省時地掌握健康數據。即使病人的主診醫生為到訪醫生，他在養和進行的所有檢查報告都會出現在『我的報告』內，方便他日後覆診或接受其他治療能隨時向醫生出示檢查報告。」

「我的報告」內可供查閱的資料接近20項，包括：病理學臨床生化學報告、臨床血液學報告、微生物學報告、分子病理報告、同位素掃描報告、正電子電腦相融掃描報告、超聲波、X光、磁力共振掃描報告等。

陳煥堂醫生說：「在提供便利服務的同時，養和亦十分重視病人私隱及確保個人資料安全。為配合使用『我的報告』功能，所有報告均有加密保護，而病人需先帶同身分證明文件進行核證，確認身分後才可於APP查閱及下載個人醫療紀錄，核證手續可於養和醫院地下大堂專櫃及多個中心進行（詳見附表一）。」

養和醫療集團業務拓展主任陳威旭強調﹕「正因養和提供一站式高端醫療服務，病人對於服務質素期望很高，尤其年輕一代講求高效率及其需求需獲即時滿足，故團隊希望有效地運用資訊科技從病人角度出發優化服務，透過APP管理線上下的預約和醫療紀錄的功能以享有更無縫和流暢的就診體驗，提高對養和品牌的歸屬感，亦為發展未來的科技相關項目做好準備。」

陳威旭稱：「養和APP可供預約的專科服務逾50個，當養和病人需接受跨專科的治療時，現時透過APP即可更輕鬆編排和管理日程。用戶除遞交預約要求（e-Form）並於三個工作天內獲專人回覆作實外，現時有9個專科服務更提供直接預約，新症或覆診病人可於回答簡單問題後即時確實預約日期和時間，集團會繼續增加直接預約服務數目，預計今年第三季會倍增至17個。」

目前接受直接預約的服務包括：疫苗服務、腫瘤科、血液科及細胞治療、眼科、婦科、產科、輔助生育、耳鼻喉頭頸外科、肝臟外科及移植等。「除預約提示外，用戶亦可隨時查閱已確認及過去的預約紀錄。若未能依時就診，大部分服務預約亦接受於72小時前透過APP取消或更改。」陳威旭補充。

養和醫療APP同時載有全體養和醫療醫生的資料及專科服務詳情，方便用戶搜尋醫生所屬專科及其資格、各專科治療中心所提供的專科服務，部分專科載有價目表，服務收費一目了然。

此外，「養和醫療」應用程式提供有關養和醫療集團的最新消息，用戶開啟「即時通知」功能後，便可隨時接收養和最新資訊及重要通知。養和亦透過APP構建健康資訊平台，介紹養和醫療的先進醫療設備及技術，並提供由養和醫生和輔助醫療團隊撰寫的文章和訪問報道，更特設《養和快問快答》環節，針對大家關心的疾病資訊或日常健康建議，令健康生活盡在掌握之中。

養和醫療應用程式備有繁體中文、簡體中文及英文語言選擇，並支援iOS及Android的流動裝置，市民可於 App Store（iOS用戶）或Google Play（Android用戶）免費下載使用。

核證帳戶的指定地點:

• 養和醫健各家庭醫學及基層醫療中心（中環、北角、太古）

• 養和醫健專科中心（金鐘太古廣場）

• 養和東區醫療中心

• 養和醫院李樹培院地下大堂

• 養和醫院李樹培院地下門診部

• 養和醫院李樹培院7樓牙科部

• 養和醫院李樹培院9樓（兒科部、特約門診部、過敏病科中心）

• 養和醫院李樹培院10樓（體檢部、腎臟內科中心、內分泌及糖尿病中心、腦神經科中心、泌尿外科中心、呼吸系統科中心）

• 養和醫院李樹芬院2樓（外科中心、李樹培耳鼻喉頭頸外科中心、骨科及運動醫學中心）

• 養和醫院李樹芬院3樓（綜合腫瘤科中心、血液科及細胞治療中心、腸胃肝臟科中心、風濕科中心）

• 養和醫院李樹芬院4樓眼科中心

• 養和醫院李樹芬院5樓婦產科中心

• 養和醫院李樹芬院6樓心臟科中心

• 養和醫院中院6樓肝臟外科及移植中心

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（資料由客戶提供）