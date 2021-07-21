【小老闆生意經@iM網欄】「配貨」熱潮掀起 熱買款包包購買難度高

上期本欄談到名牌手袋、名錶等奢侈品的保值程度高，雖然不少人視購買奢侈品為投資方式之一，可是，要在市場上原價買到具升值潛力的奢侈品，其實一點都不容易。而在近年，不少名牌專門店更掀起一輪配貨的熱潮。

為行內不成文規定

所謂「配貨」，是指消費者購買某款熱賣產品前，必須先購買相同總值的周邊商品，且金額達到一定比例，才有機會買到該產品。而最常出現「配貨」的名牌店一定是愛馬仕(Hermes)專門店，其品牌的三大系列手袋：Birkin、Kelly以及Constance，顧客一定要根據比例進行所謂的「配貨」，才有機會買得到。據了解，一些熱賣款的愛馬仕包包，在店內一般不會常有存貨，即使有存貨，亦不會貿貿然展示在店內。

因此，要購買熱賣款的手袋，通常要先購買其他商品，其配貨價值或可能高於手袋的原先價值。這種情況下，購買熱賣款手袋變相好像要額外付費一樣。完成配貨後，手袋到貨後就會再通知客戶到店購買。可見具升值潛力的手袋真的一袋難求，不是有錢就可以馬上買到。而這種「配貨」的行為，已漸漸成為行內的不成文規定。除了愛馬仕，其他奢侈品牌亦掀起「配貨」的熱潮。

捆綁搭售助去庫存

可是，這個現象其實是涉嫌違反消費者公平交易的權利。在內地，有《消費者權益保護法》來保障消費者，當中提到消費者在購買商品或者接受服務時，有權獲得質量保障、價格合理、計量正確等公平交易條件，有權拒絕經營者的強制交易行為。雖然在香港沒有一條相近的消費者保障法例，可是，本地的其他消費條例仍傾向保障消費者公平交易的權利。

「配貨」行為乃奢華品牌發展多年來的「潛規則」，表面上看不算是強制性，但其實已經讓消費者覺得自己消費權益被侵犯了。事實上，「配貨」對商店而言，有很大的好處。一方面，利用暢銷的商品去帶動不太暢銷的商品，除了令暢銷品顯得更加矜貴外，更有助解決店內非暢銷商品的庫存積壓問題。另一方面，以「配貨」的形式去銷售熱賣商品，明顯有助提高店舖整體業績。長遠來說，顧客為了買得心頭好更跟店員建立穩定的友好關係，這樣有助鞏固客戶對店舖的忠誠度，利好品牌的未來發展。不過，站在商店的角度來說，「配貨」最大的好處一定是幫助商店有效地去庫存。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！