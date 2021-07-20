【樓市熱話】重慶大廈劏房月租最平$3500 另設「女性單人床位」$1800抵唔抵？ 網民：真係買個地點方便

香港地租樓求地點方便，市區租金要平選擇只得劏房，位於尖沙咀黃金地段的重慶大廈又如何？過去主力做遊客生意的重慶大廈，近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，表示有賓館房出租，月租介乎3,500元至5,900元，更表示有「女性單位床位」出租，月租僅1,800元起，惹起網友熱議，有人認為「3500元只得一個床位很可悲」，但亦有網友指出「只是買個地點方便」。

該業主在專頁以「20睡房、20浴室、只限房間」為題開帖，表示有重慶大廈賓館房出租，標明由「中國人經營」，新裝修。 月租由3,500至5,900元，可長短租，免佣金/按金上期，並設有獨立廁所、冷氣、包水電、WIFI及有清潔服務。

重慶大廈賓館房圖片：

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此外，業主更指有「女性單人床位」出租，一個房間，適合1至6人同住，只限女租戶，廁所則共用，月租僅需1,800元。如要煮飯，則另加500元，有提供熱開水使用。

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網民對這個帖文反應很大，但意見卻很大差別，有的認為：「淨係可以放張床都要3500，而家社會真可悲」、「有間好似張按摩床咁，監倉仲大過佢」、「其實劏房都可以劏好D，收番正常價錢，你哋業主只計劏當間賺多啲，你哋真係覺係人住？」

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也有網友認為這個租金水平算是合理，表示：「其實真係買個地點方便」、「望落幾乾淨企理，但有d房咁似美容院太細會碌落床，間間好似第一，二張相咁會好啲」。

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記者：李兆明