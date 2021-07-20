【阿里巴巴】《南華早報》拓新財路　擬將歷史新聞資產化為NFT出售

▲ 南華早報周一（19日）宣佈，擬啟動一項名為「ARTIFACT」的NFT平台計劃。

新聞媒體行業競爭激烈，阿里巴巴 （09988） 旗下《南華早報》似乎想到新財路，集團近日宣佈，擬啟動NFT（非同質化代幣）平台計劃，將昔日歷史新聞資產變成NFT，為收藏家帶來交易機會。

南華早報周一（19日）宣佈，擬啟動一項名為「ARTIFACT」的NFT平台計劃，計劃願景為創建一個標準化的元數據（Metadata）結構，使未來任何人都可以將歷史變為NFT資產。

NFT（Non-fungible token）是以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產物主的擁有權。NFT形式不限，可以是靜態的網上圖片、遊戲道具、數碼藝術品，也可以是動態的影片。

南華早報早前據報重整架構，詳見﹕【下一頁】

ARTIFACT白皮書顯示，南華早報指，作為一間擁有118年歷史的新聞機構，集團第一步計劃為旗下歷史新聞資產創建NFT，其後將逐漸邀請博物館、學術機構等其他團體試用ARTIFACT所設立的標準，創建NFT歷史資產。

長遠來看，南華早報表示，計劃建立一個專為交易、 收藏NFT歷史新聞資產的市集，以拓展新的生態圈。南華早報表示，從ARTIFACT所得到的收入，將能夠資助公司，令其能夠繼續維持獨立及客觀的報道。（"will also fund SCMP's independent and objective reporting，"）

白皮書節錄（按圖可放大）

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南華早報亦指，新計劃可為公司提供三類主要收入來源，包括出售一手NFT新聞資產時所得到的收入、其他收藏家轉售二手NFT新聞資產時，所得到的特許權使用費（Royalty Fee）、以及當未來SCMP創建一個市集時，從平台用戶所收取的交易費用。

YAS推全球首個NFT微保險「NFTY」，詳見﹕【下一頁】

初步構想中，所有根據ARTIFACT元數據結構而鑄造的NFT，應當可以用作交易用途，以及在區塊鏈上任意轉移。元數據結構將包括該新聞文章或相片的ID、名稱、內容簡介、媒體類型、該NFT的發行人、該資產的建立日期、相關地點及人物、稀有度評級等資訊。

早前買入虛擬土地

▲ SCMP在平台The Sandbox上有虛擬土地。

The Sandbox CEO拆解虛擬土地地價上升因素，詳見﹕【下一頁】

另外，集團同時宣佈，與區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox達成戰略合作，其資源庫裡的圖像將在The Sandbox中呈現。

南華早報行政總裁劉可瑞表示，區塊鏈技術本身具備潛力，去保存新聞業界所目睹的事件，確保不被篡改。同時，保存新聞亦能夠解釋歷史。

白皮書詳情可看﹕連結

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編輯﹕賴奕羚